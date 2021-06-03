شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع موقف مشروعات برنامج التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي، بحضور مدير برنامج التنمية المحلية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المدرجة، ضمن البرنامج وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

محافظ قنا يناقش مشروعات المحافظة الخدمية

وأوضح «الدوادي» أن إجمالي ما تم صرفه على مشروعات التنمية بالمحافظة منذ انطلاق البرنامج يقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة منها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة والخدمات المحلية.