شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران لـ«المصري اليوم»: نفذنا جميع المطالب الروسية وجاهزون لاستئناف السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن الوزارة نفذت جميع متطلبات الجانب الروسى، وأنهت جميع الملاحظات التي أبدتها لجان المراجعة وتم تنفيذ جميع الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل، وأننا مستعدون لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتين لإنهاء فترة التعليق التي دامت لأكثر من 5 سنوات.

وأضاف منار في تصريحات للمصري اليوم خلال زيارته الغردقة أن جميع المطارات المصرية مؤمنة بشكل كامل على أعلى مستوى وفقا للمعايير الدولية التي تطبق في مختلف المطارات العالمية، حيث إن صالات السفر والوصول بالمطارات تطبق أعلى الإجراءات.

كانت اللجنة الروسية قد اطلعت على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمل المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة.

وأكد مسؤولو مطار الغردقة أن الوفد الأمني الروسي الذي يتفقد مطار الغردقة الدولي أشاد بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، ومنظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائي، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

واطلعت اللجنة على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب.