شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ كفر الشيخ يلتقي وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ مع وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عددا من الملفات، بالإضافة لتنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية، لتطوير إدارة التدريب الإداري بالديوان.

استعرض نائب محافظ كفر الشيخ مع الوفد الملفات التي تم العمل بها خلال المرحلة الأولى من الإطار الزمني المحدد لملف التطوير وتناول اللقاء عدد من المحاور الرئيسية على رأسها الخطة الاستراتيجية للإدارة وخطة التسويق وملف الهيكلة الإدارية، وإعداد خطة عمل متوسطة وطويلة الأجل للإدارة بما في ذلك رفع كفاءة العاملين بالإدارة، واستقطاب وتمكين الكفاءات الوظيفية الأنسب لتمثيل الإدارة مستقبلا.