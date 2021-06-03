شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : عمليات جراحية دقيقة لأول مرة بمستشفى منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بمستشفى منيا القمح المركزي، بإجراء ٢ عملية جراحية ذات مهارة، لاستئصال أورام سرطانية مختلفة، حيث كانت الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر ٣٧ عاما، يعاني من وجود كيس ليفي كبير بالرقبة، يضغط على شرايين وأوردة الرقبة من الناحية اليسرى، التي تغذي المخ، وتم إجراء تسليك الشرايين والأوردة، واستئصال الكيس الليفي بالكامل، وإرساله للتحليل.

كما تم إجراء عملية استئصال الرحم للحالة الثانية، لمريضة تبلغ من العمر ٤٠ عاما، تعاني من ورم ليفي بجدار الرحم، تسبب أنيميا حادة، ومصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي سي، وتم إجراء استئصال الورم مع إتخاذ كافة حدود الأمان.

وقام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجة والفكين، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالوجه والفكين للمرة الأولى بالمستشفى، لحالة حرجة، تبلغ من العمر ٤٢ عاما، وتعاني من كسر بالفك، إثر حادث سير، وتم إجراء عملية تثبيت للفك باستخدام الشرائح والمسامير الطبية، كما قام الفريق الطبي بقسم العظام بالمستشفى، بإجراء ٢ عملية جراحية دقيقة وعاجلة، حيث تم إجراء عملية جراحية لتغيير مفصل فخذ صناعي للحالة الأولى، لمريض يبلغ من العمر ٦٨عاما، مصاب بكسر بعنق عظمة الفخذ، أما الجراحة الثانية لإصلاح إعوجاج بالساق، لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات، مصاب بكسر قديم معيب الالتئام بالقصبة، وتم تركيب شريحة ومسامير طبية، لاستعدال الكسر، وتم إجراء جميع العمليات الجراحية للمرضي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، والحالات الآن مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.