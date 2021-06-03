شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تطعيم الأطفال ضد كورونا ليس أولوية قصوى فى ظل نقص اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا "ليس أولوية قصوى" في ظل نقص اللقاحات على مستوى العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن جميع الفيروسات، بما فى ذلك فيروس كورونا تتغير بمرور الوقت، ومعظم التغييرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، ومع ذلك قد تؤثر بعض التغييرات على مدى سهولة انتشاره، أو شدة المرض المصاحبة، أو أداء اللقاحات، أو الأدوية العلاجية، أو أدوات التشخيص، أو غير ذلك من تدابير الصحة العامة والإجراءات الاجتماعية.

وتقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء، وشبكات الخبراء، والسلطات الوطنية، والمؤسسات والباحثين برصد وتقييم تطور فيروس كورونا منذ يناير 2020، خلال أواخر عام 2020.

وأوضحت المنظمة أن ظهور متغيرات شكلت خطراً متزايداً على الصحة العامة العالمية دفعت إلى توصيف متغيرات محددة ذات أهمية (VOIs) ومتغيرات مثيرة للقلق (VOCs)، من أجل إعطاء الأولوية للرصد والبحث العالميين.