شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بقرارات وزيرة التخطيط بإنشاء وحدات المساواة بين الرجل والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بقرارات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بإنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة ، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص شكرها وتقديرها إلى الدكتورة هالة السعيد لاصدارها هذا القرار الذى يعد خطوة هامة لدعم وتمكين المرأة داخل الوزارة ، كما يأتى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اقرها السيد الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة ، مشيدة بحرص الدكتورة هالة السعيد الدائم على توفير بيئة العمل المناسبة للمرأة والتى تتيح لها اظهار طاقاتها وقدراتها .

يذكر أن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي.