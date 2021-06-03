شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة المصرية 7سنوات من التحدى والتنمية والتقدم على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " من الإنهاك إلى الريادة.. الدولة المصرية 7سنوات من التحدى والتنمية والتقدم.. القاهرة تستعيد نفوذها الإقليمى بعد الخروج من نفق الإخوان المظلم.. برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الدولة من التعافى والصمود فى بناء قدراتها الدبلوماسية .. خطوط الرئيس الحمراء حسمت الموقف فى ليبيا.. مصر نجحت فى وقف العدوان على فلسطين.. وتدشين علاقات قوية وبناءة مع قبرص واليونان ودول المتوسط.

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مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية: حالات الإصابة بـ«الفطر الأسود» فى مصر بسيطة.. الرئيس أوصى بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين غير القادرين على الحركة.. وتعاقدنا على 20 مليون جرعة من «جونسون آند جونسون"

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