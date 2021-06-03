شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمزج المنظومة الرقمية والورقية بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة حريصة على استقرار أداء الطلاب للامتحانات وعدم وجود أي مشكلة ، موضحا إنه تم المتابعة على مدار الأشهر الماضية لمدى استقرار الشبكة الرقمية، مشيرا إلى أن أن هناك ثبات لتجربة الشبكة الرقمية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن الرئيس اطئن على الاستعداد للامتحانات ووجه الحكومة أن يكون هذا الامتحان بمزيج بين المنظومة الرقمية والمنظومة الورقية للاطمئنان إنه فى حالة حدوث أي مشكلة رقمية يكون معه الامتحان الورقى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة "جونسون آند جونسون" بتوجيهات الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية وبمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين فى مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، واللقاحات تأتى تباعا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسى أوصى بضرورة توفير اللقاح للمواطنين، مشددا على أن رئيس الوزراء أعلن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح.





عوض تاج الدين: الرئيس السيسي أوصى بتلقيح غير القادرين على الحركة بمحل إقامتهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل تطعيم ولقاح يتم دراسته بدقة شديدة، وتصريح الطوارئ يتم منحه لحين إعطاء التصريح النهائى الذى ربما يأخذ 5 سنوات، ونظرا لوجود وباء عالمي، فإن التصريح الذي تم منحه حتى الآن هو تصريح طوارئ، وعلى الناس ان تطمئن، والدول الكبرى أكدت أمان التطعيمات، خاصة أن هذه التطعيمات ساعدت بعض الدول على العودة لفتح الحياة الطبيعية من جديد.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية فى مؤتمر صحفي اليوم بقصر الاتحادية، أن تحور الفيروسات بما فيها الإنفلونزا الموسمية امر طبيعي ولذلك التطعيم ضد الانفلونزا يختلف كل عام، وكورونا منه ما بين 7 إلى 9 أنواع رئيسية يتفرع منها أنواع أخرى، وكل تحور يتبعه دراسة للشكل الوبائي والدوائي للوقوف على مدى فاعلية العلاج والتطعيم الموجود أو الحاجة إلى تغيره ليتوافق مع التحور الجديد للفيروس.





وزير التعليم: امتحان تجريبى للثانوية العامة فى يونيه ..والجدول الأسبوع المقبل

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى خلال مؤتمر صحفى: "احنا فى سنة مميزة جدا لأن الدفعة اللى دخلت في 2018 وصلت إلى آخر محطة وهى الثانوية العامة وكلنا نضع عليها وزن كبير جدا، وجوهر التطوير هو تغيير طبيعة الأسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم مقابل أننا نسترجع المعلومات".

وتابع الوزير: "سيكون هناك امتحان تجريبى آخر في يونيه سنعلن جدوله الأسبوع المقبل، وسيكون هناك تصحيح إلكترونى تحقيقا للعدالة، والمدارس مجهزة ومطمئنين لها جدا".

وأضاف: "سنعمل على راحة الجميع بعمل مزج بين الحلول الورقية والمنظومة الإلكترونية لضمان حق كل طالب والتطوير يمشى في طريقه، هذه رسالة طمأنة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقريبا نبارك لجميع أبنائنا الذين استفادوا من هذه المنظومة".





وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لمنع العنصر البشرى

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والاسئلة ، موضحا أن التصحيح سيكون الكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشري فى التصحيح.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.





انخفاض بدرجات الحرارة غدا واضطراب بالملاحة البحرية والعظمى بالقاهرة 31

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر.





الصحة: بدء تصنيع 2 مليون و250 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" بجودة عالية

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا استغلال المواد الخام الخاصة بلقاح سينوفاك التى دخلت مصر مؤخرا لتصنيع اللقاح المصرى الصينى سينوفاك بواقع 2 مليون جرعة و250 ألف جرعة أخرى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًه إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وأضافت أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي.