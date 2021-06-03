من الطائرة للحجز على أمواله.. محطات أزمة محمد رمضان والطيار أبواليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلن الفنان محمد رمضان في فيديو، اليوم الخميس، أن البنك أبلغه بالحجز على أمواله، وهو ما أكدته مصادر مصرفية وقضائية، موضحة أن الحجز سببه "تنفيذ حكم قضائي" صدر لصالح الطيار أشرف أبواليسر بتغريم "الأسطورة" 6 ملايين جنيه في قضية "صورة الطائرة".

ويرصد "الخليج 365" محطات أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر في التقرير التالي..

بداية الأزمة: 13 أكتوبر 2019

بدأت الأزمة بعدما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل طائرة، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"؛ ليغادر بعدها مقعده متجهًا نحو كابينة القيادة، وجلس إلى جوار قائد الطائرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، وتبادل الثنائي الحديث، وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

فصل الطيار أشرف أبواليسر: 13 فبراير 2020

بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، بدأت وزارة الطيران المدني تحقيقاتها في الواقعة، وقالت إنه تبين أن المقطع صحيح وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية وليست شركة مصر للطيران، وعقب انتهاء التحقيقات قررت فصل الطيار أشرف أبواليسر وسحب رخصته مدى الحياة، بالإضافة لسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأضاف الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أنه وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

"أبواليسر" في 9 فبراير 2020: حاولت الوصول لـ"رمضان" دون جدوى

قال الطيار "أبو اليسر" في 9 فبراير 2020، خلال فيديو يتناول فيه شرح تفاصيل ما حدث وموقف محمد رمضان من مطالبه، مؤكدًا إنه استنفد كل الطرق للوصول إلى الفنان محمد رمضان لكن دون جدوى: "رحت مكتبه ومكانش موجود وقابلت المستشار القانوني بتاعه، وقالي يا كابتن الموضوع خلصان، ومحمد مش هيسيب الموضوع دا يومين وراجع.. الأسبوع الجاي.. وعلى كده.. دي مش أول مرة".

وأضاف أبواليسر: "لما قالي إيه تعويضك اللي تطلبه قلتله لما نقعد نتكلم، قولتله أنا فاضلي في خدمتي كذا شهر نقعد نتكلم ونتفاهم، كان فاضلي 40 شهرًا، يعني 3 سنوات و4 أشهر، أنا اتفاجئت مفاجأة غير عادية؛ لأن إحنا طائرة خاصة، وبيركب معانا أمراء ووزراء لما حد بيطلب يتصور أدبًا متقدرش تقوله لأ".

وتابع: "ده مخالف للقواعد أنا عارف إن في خطأ حصل، علشان كده لما اتكلمت الوزارة أنا منطقتش كلمة، في خطأ حصل آه.. وأنا أخدت الجزاء بتاع الغلط بتاعي ده، إنما الوضع الطبيعي في الطيارات الخاصة بيني وبين الراكب متر ونص، لما يدخل يقولي هتصور أدبًا مبرفضش، أنا بيركب معايا ناس قامات كبيرة".

أشرف أبواليسر يقاضي محمد رمضان: 17 فبراير 2020

أقام الطيار أشرف أبواليسر دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله. وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

براءة محمد رمضان من الإساءة لسمعة "أبواليسر" في قضية ثانية: ديسمبر 2020

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول استئناف محمد رمضان، على حكم حبسه سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر.

واتهم "أبواليسر" في دعواه رمضان بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

حكم نهائي بتغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه: 7 أبريل 2021

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل 2021 بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر لمصراوي، إن الحُكم يعد نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

تعليق محمد رمضان بعد حُكم الغرامة

في أول رد فعل له عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"؛ نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر "إنستجرام".

وظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينا ويسارًا.

وفاة الطيار أشرف أبواليسر: 24 أبريل 2021

بعد أيام قليلة من حصوله على حكم بالتعويض ضد الفنان محمد رمضان، ، توفى في إحدى المستشفيات الخاصة، التي دخلها مؤخرا لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة صحية.

محمد رمضان يعلق على وفاة "أبواليسر" ثم يمسح صورته

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة للطيار أشرف أبواليسر، في أول تعليق له بعد وفاة أبواليسر.

الصورة ظهر فيها أبواليسر إلى جوار الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على متن طائرة خاصة، وكتب رمضان في تعليقه عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبواليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه".

واستبدل رمضان صورة أبو اليسر التي كانت تجمعه بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على طائرة خاصة، بأخرى لآية قرآنية، مع نفس التعليق: إنا لله وإنا إليه راجعون. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه". وقام رمضان بإغلاق خاصية التعليقات.

الحجز على أموال محمد رمضان: 3 يونيو 2021

أعلن الفنان محمد رمضان في فيديو اليوم الخميس، الحجز على أمواله، وأرجعت مصادر مصرفية وقضائية أن القرار متعلق بتنفيذ حكم قضائي يخص تغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبواليسر.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم التحفظ على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي"، متابعًا "الشعبيين اللي قد حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

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