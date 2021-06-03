بسيارة نقل وملاكي.. كيف أحبطت الشرطة صفقة بانجو بـ6 ملايين جنيه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مجموعات قتالية بزيها المميز وأسلحتها المتطورة اصطفت في أفضل هيئة انتظارا لساعة الحسم. المكان: معسكر الشهيد اللواء عبد الرحمن زكريا. الزمان: وقت متأخر من الليل. الحدث: مأمورية رفيعة المستوى للإيقاع بأح أخطر التشكيلات العصابية لتهريب النبات البانجو.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى نقل وتهريب كميات من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجه على عملائهم بمحافظات الجمهورية مستخدمين فى ذلك سيارة نقل وسيارة ملاكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن إستهداف وضبط 3 من العناصر الإجرامية حال استقلالهم سيارة نقل وسيارة ملاكى فى كمين أعد لهم عقب عبورهم من الجهة الشرقية لقناة السويس بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وبحوزتهم 580 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 1740 ألف مخبأة أسفل حمولة "رمل وزلط" بالسيارة النقل وكذلك مبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامهم السيارتين فى النقل والتهريب. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6 ملايين و90 ألف جنيه.