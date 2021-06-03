فيديو| سيناريوهان للحل.. كيف تم الحجز على أموال محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن الفنان محمد رمضان، حجز أحد البنوك على أمواله صباح اليوم الخميس، مؤكدًا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي".

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبواليسر" -توفي لاحقًا- عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي.

وتواصل الخليج 365 مع خبراء قانون؛ لمعرفة كيف تم الحجز على أموال محمد رمضان.

وقال المحامي بالنقض أحمد الجنزوري إن حالات التحفظ على أموال أي شخص تكون بموجب قرار من النائب العام أو حكم قضائي. وأضاف "الجنزوري" في تصريحات لمصراوي اليوم أن الحجز على أموال محمد رمضان من الأرجح تمت عن طريق محكمة استئناف القاهرة، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتعويض الطيار أشرف أبواليسر الذي توفي أبريل الماضي بـ6 ملايين جنيه.

وأوضح "الجنزوري" أن الطريقة التي تمت لتنفيذ الحكم جاءت على النحو التالي؛ توجه المحامي مجدي حلمي دفاع الطيار المتوفى إلى محكمة استئناف القاهرة بموجب الحكم الصادر أبريل الماضي بتعويض موكله 6 ملايين جنيه، ومن ثم أرسلت المحكمة طلبًا إلى البنك المركزي لمعرفة رصيد حساب "رمضان" مطالبة إياه بالحجز على أمواله لحين سداد مبلغ التعويض.

وأشار إلى أن البنك المركزي نفذ طلب محكمة استئناف القاهرة وحجز على أموال محمد رمضان لحين سداد مبلغ التعويض.

أما عن تعارض الحجز على الأموال مع وجود درجة تقاضي أخرى قد يلجأ لها رمضان أمام محكمة النقض، قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، إن الحكم واجب التنفيذ والطعن لا يوقف تنفيذه، ما يعني أنه واجب النفاذ لحين صدور قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ والفصل في الدعوى نهائيا.

حديث "الشوربجي" يؤيده تصريح سابق للمحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر بأن الحُكم يعد نهائيًا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وعن السيناريوهات أمام محمد رمضان بعد القرار، أوضح "الجنزوري" أنه أمام طريقين أولهما التقدم بشق عاجل أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وثانيهما تسديد التعويض للطيار من أمواله الخاصة؛ لإنهاء الحجز.

وفي حالة صدور حُكم النقض بتأييد الغرامة أو تقليل قيمتها "يُصبح واجب التنفيذ".

يذكر أن الطيار أشرف أبواليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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