مصدر قضائي: الحجز على أموال محمد رمضان "متعلق بتنفيذ حكم قضائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي اليوم الخميس، إنه لا اختصاص للنيابة العامة في الحجز على أموال محمد رمضان، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حُكم قضائي.

وقال الفنان محمد رمضان في فيديو، إن البنك أبلغه بالتحفظ على أمواله، اليوم الخميس.

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

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