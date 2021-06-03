عوض تاج الدين: مصر بدأت تخطي ذروة الموجة الثالثة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مصر تشهد حاليًا بداية تخطي ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة أدارت أزمة كورونا بكفاءة واحترافية بفضل دعم ومتابعة الرئيس السيسي، وتوفير كافة متطلبات مواجهة الأزمة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجهود وتضحيات الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وأكد "تاج الدين" في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس أن هناك إقبالاً كبيراً الآن على تلقي اللقاح من جانب المواطنين والمؤسسات، نتيجة التوعية الإعلامية وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات.

عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قال تاج الدين إن البلاد تشهد حاليًا بداية تخطي ذروة زيادة الأعداد في مرحلة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويشهد الأسبوع الأخير انخفاضًا في الأعداد الكلية للإصابات مع بعض الانخفاض في الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات، وأيضًا انخفاض في عدد الحالات التي تحتاج للرعاية المركزة والتنفس الصناعي، ويستوجب ذلك الرصد والمتابعة واتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وتداعياته، وبناء على ذلك ما زالت الدولة تتخذ الكثير من الاحتياطات الوقائية والاحترازية على مستوى المجتمع والمؤسسات والأفراد.

وكما ذكر الرئيس أن الدولة أدارت الأزمة بكل احترافية وعلم وخبرة وأبلى فيها جيشنا الأبيض بلاء رائعاً صاحبه تضحيات كبيرة من الكوادر الطبية (وفيات-مرضي-عمل متواصل-أداء متميز-خبرة عميقة تراكمية-مؤسسات دعمت وأهلت وجهزت بكل ما يمكن).

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