وفاة والدة رئيس مجلس الشيوخ.. ورئيس النواب يتقدم بالعزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توفت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، على أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وتقدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب بخالص العزاء، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية لرئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل

أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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