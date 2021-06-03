شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تغلق طريق «أبو سيدهم - طرفا» لإنهاء أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، عن غلق الطريق المؤدي لقرية أبو سيدهم إلى قرية طرفا الكوم بمركز سمالوط، شمال المنيا، بصفة مؤقتة، لمدة 20 يوما ولحين الانتهاء من أعمال التطوير.

قال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إن الطريق البديل هو طريق أبو سيدهم (طريق البوابير) حسين منازع – عماد ادريس – طرفا الكوم، نظراً لوجود إحلال وتجديد لكوبري بطول كيلو متر على فرع إسماعيل المؤدي لطريق قرية أبو سيدهم التابعة لمركز قروي اسطال بمركز سمالوط.