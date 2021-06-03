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هذه الحالات تستحق إجازات استثنائية في «تعليم أسوان»

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر خالد قبيصى وكيل وزارة التربية التعليم بأسوان، قرارا بمنح الموظفين العاملين في مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، إجازات استثنائية حتى (٢٠٢١/٨/١) للحالات الآتية: أصحاب الأمراض المزمنة وفق تقرير طبي معتمد والمرأة التي تعول طفل أقل من ٨ سنوات وفق شهادة الميلاد والعامل أو العاملة التي تعول طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمرأة الحامل بداية من الشهر السادس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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