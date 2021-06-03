شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحالات تستحق إجازات استثنائية في «تعليم أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر خالد قبيصى وكيل وزارة التربية التعليم بأسوان، قرارا بمنح الموظفين العاملين في مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، إجازات استثنائية حتى (٢٠٢١/٨/١) للحالات الآتية: أصحاب الأمراض المزمنة وفق تقرير طبي معتمد والمرأة التي تعول طفل أقل من ٨ سنوات وفق شهادة الميلاد والعامل أو العاملة التي تعول طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمرأة الحامل بداية من الشهر السادس.