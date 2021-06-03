شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي لحصوله على وسام القائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحصوله على «وسام القائد» من البرلمان العربي تقديرًا لجهوده المبذولة على جميع الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك تنمية وطننا مصر والنهوض به.

أكدت الكنيسة في بيان، أنها تهنئ الرئيس، وتؤكد أنه تقدير مُستَحَق، فهو ثمرة لعمل مخلص دؤوب قام به الرئيس طوال السنوات الماضية، قاد خلالها الوطن نحو التنمية الشاملة، وتفعيل منظومة الحقوق والواجبات التي هي أساس تقدم الشعوب، كما مد جسور المحبة والتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأشقاء العرب.

واختتم البيان: «ندعو الله أن يوفق جهود الرئيس ويسدد خطاه في كل ما هو للخير والسلام والبنيان».