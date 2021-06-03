شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: استمرار التعاون مع التعليم حتى تطبيق المنظومة بالكامل بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه قام اليوم بالعرض على رئيس الجمهورية تفاصيل الشبكة المقامة لربط أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة، والتي تعتمد بشكل كامل على كابلات الألياف الضوئية، واصفا إياها بأنها تعد أحدث وسيلة للربط والأكثر أمانًا، حيث لا تعتمد هذه الشبكة بأي شكل من الأشكال على شبكة الإنترنت العادية، ومن ثمّ فإن كل الشبكة الرقمية هي شبكة مُغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء؛ لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر طلعت: «شرُفت بالعرض على الرئيس، اليوم، ما تم اتخاذه من إجراءات في هذه الشبكة من قبل وزارتيْ التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تحقيق ازدواج في عناصر الشبكة المختلفة التي تم تصميمها على نسق يحقق أعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة لهذه الشبكة».

كما أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستخدام أعلى التقنيات وأحدثها لضمان الاستمرارية والجودة، مشيرا إلى استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تطبيق المنظومة بالكامل بنجاح وتتم الامتحانات على النحو الذي نرجوه جميعا.