شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشارك وزيرة البيئة اجتماع المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والذى يفام في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٨ يونيو بمدينة شرم الشيخ، في إطار عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بمصر، التى ستكون بمثابة مركز إقليمي إفريقي للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اجتماعات المفوضين على درجة عالية من الأهمية، حيث تتم مناقشة موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة مثل موضوعات التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، وأهمية اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.



وأشارت فؤاد أن الاجتماعات ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الافريقية، تمهيداً للدورة 26 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد نهاية العام الجاري في جلاسجو بالمملكة المتحدة، كما ستتيح الاجتماعات الفرصة للتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الأفريقية.



وفى كلمته رحب المحافظ بوزيرة البيئة وتانجى جاهوما كبير المفاوضين الأفارقة والحضور، ووجه لهم الشكر على اختيارهم مدينة شرم الشيخ لانعقاد المؤتمر، حيث أن المدينة تمتلك كافة الإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها المدينة في تنظيم مثل المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى اتباعها معايير الصحة والسلامة الواجب مراعاتها في ضوء انتشار جائحة كورونا، وتمنى لهم إقامة سعيدة ونجاح لفعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات مهمة، كما قدم هدايا للمشاركات وهى عبارة عن الشال السيناوى المميز، ودعا الحضور للقيام برحلة سياحية إلى متحف شرم الشيخ للآثار وعدد من المزارات السياحية بالمدينة .