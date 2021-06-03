شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 999 شخصًا بقافلة طبية لجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تنظيم قافلة طيبة اليوم الخميس، لأهالي قرية «سنبو الكبرى» بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف والعلاج المجاني، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ999 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة تأتي استمرارا لجهود الجامعة في الاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان، وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.