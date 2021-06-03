شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معهد أزهري بمركز أبوقرقاص في المنيا: يتكون من 3 طوابق ويضم 16 فصلا دراسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في المنيا، الاستلام الابتدائي لصرح معهد الشيخ تمى الابتدائي بمركز أبو قرقاص، وافتتاحه رسميا تمهيدا لتشغيله.

وخلال الافتتاح، أعرب «طلب»، رئيس الإدارة المركزية عن سعادته بهذا الإنجاز كي يستقبل أبناء الأزهر في ثوبه الجديد بعد الإحلال والتجديد متمنيا دوام الإنجازات والتقدم للمؤسسة الأزهرية.

وقال «طلب»: يتكون المعهد من ثلاثة طوابق تحوي بداخلها ١٦ فصلا دراسيا منها أربعة لرياض الأطفال وقاعة حاسب آلي وقاعة لمعمل العلوم وغرفة تحضير. كما تحوي الطوابق غرفة للتغذية ومثلها للمكتبة وأخرى لتحضير الدروس والأنشطة وحجرة لإدارة المعهد ومثلها للأخصائي الاجتماعي والتربية الفنية وحجرة للجهاز الإداري، ودورات مياه للطلاب والمدرسين والمدرسات.

حضر الاستلام والافتتاح، المهندس جلال مراد أحمد، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمشرف على المشروع والمهندسة نجلاء حافظ عبدالحليم وجمال عبدالفتاح محمد فنى المنطقة، والمهندس ياسر عرفة محمد، والمهندس عرفات جمعة عرفات، والمهندس محمد حسين «كهرباء»، والفنى محمود بكرى.