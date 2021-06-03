شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوقف مديرة إدارة هندسية ومشرفا فنيا عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 3429 لسنه2021 بوقف كل من «ك. ع. أ» مديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، «و» م. ع. ص «مشرف فني بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

أوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد وحسن استقبال المواطنين، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.