شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي مطمئنا طلاب الثانوية: جهد كبير لربط المدارس بشبكات وبنية أساسية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جهدًا كبيرًا لربط المدارس التي ستجرى بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021:2022"

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تستهدف استقرار العملية وعدم حدوث أي مشكلة لأي طالب، وتمت متابعة ، مؤكدًا أنه خلال الشهرين الماضيين تمت متابعة استقرار الشبكة الرقمية .

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة عملت على تطوير منظومة المناهج وهذا هو التطوير الحقيقي لمواكبة المستجدات في العالم، لافتًا إلى أن المنظومة ستكون مزيجًا بين الرقمي والإلكتروني

و أكد رئيس مجلس الوزراء : "أن ثقة الدولة في المنظومة الرقمية التي بدأت بتطبيق نظا التابلت منذ 3 أعوام تزداد عامًا تلو الآخر"

ولفت مدبولي إلى أن ربط منظومة الامتحانات بمنظومة رقمية وبنية أساسية في المدارس من الطبيعي أن يحدث جدل كبير، مطمئنًا الطلاب أنه تم اختبار المنظومة عن طريق مجموعة من الامتحانات التجريبية مع المتابعة المستمرة لقوة واستقرار الشبكات والإنترنت.

من جهته قال قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدكتور عمرو طلعت ،أن المنظومة الرقمية الجديدة لأداء امنحانات الثانوية العامة سيتم باستخدام شبكة ضوئية ليس لها علاقة بشبكة الانترنت لضمان استقرار التجربة.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي عقده رئاسة مجلس الوزراء اليوم، أن اكثر من 2500 مجهزة بشبكة بالألياف الضوئية وليس لها علاقة بشبكة الانترنت.

وتابع أن الشبكة صممت على نسق يضمن أعلى معايير الكفائة لضمان الاستمرارية والجودة.

وتابع :" مستمرون لمتابعة حتى تحقق المنظومو بالكامل.