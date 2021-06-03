شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية : السبت عمل بديوان المديرية والإدارات والمدارس استعدادًا للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن السبت القادم يوم عمل رسمي بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التي بها لجان امتحانية، بمناسبة بدء اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والاختبارات العملية لشهادة الدبلومات الفنية 2021 .

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم مع مديري عموم الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية بحضور قيادات التعليم بديوان المديرية ومسؤول الأمن بالديوان، ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية لضمان المرور بامتحانات الدور الأول على الوجه الأكمل خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية والإدارات الصحية بالمراكز والمدن لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير عملية الامتحان.

وشدد سويد على ضرورة التنبيه على منع دخول جميع الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمعلمين داخل اللجان والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بمنتهى الحسم مشددا على العمل بروح الفريق.

كما شدد على مراعاة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب واستخدام الطلاب للأدوات الخاصة بهم ومنع تداولها بينهم، خاصة زجاجات المياه والكمامات الطبية، مشددا على سرعة إخطار غرفة عمليات المديرية بأي أحداث تقع داخل اللجان الامتحانية والتنسيق التام مع قوات الأمن الخاصة بتأمين اللجان من الخارج بعدم السماح بتجمهر وتجمع أولياء الأمور بالمحيط الخارجي للجان منعا لانتشار العدوى.