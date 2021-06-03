شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران : حصول 9 مطارات مصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن المطارات الجوية تشهد تزايدًا في استقبال الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع المطارات وشركات الطيران المصرية، فضلا عن الاستعانة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ما ساعد على حصول ٩ من المطارات المصرية حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI ، وأعطى ثقة كبيرة لمصدري السياحة حول العالم في التوجه نحو المقاصد السياحية المصرية وظهر ذلك جلياً في زيادة تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة.

ووجه وزير الطيران الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها المبذولة في توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع الطيران المدني، كما توجه أيضا بالشكر للفريق الطبي بالحجر الصحي لجهودهم المبذولة في متابعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه بجميع المطارات منذ بداية الجائحة، فضلاً عن جهودهم في مناظرة الحالة الصحية لجميع القادمين إلى البلاد.