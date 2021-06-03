شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر وجنوب سيناء تستحوذان على 65% من السياحة الوافدة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من أكبر وجهتين سياحيتين في مصر، حيث تستقبلان 65% من السياحة الوافدة، لافتًا إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بهاتين المحافظتين خطوة مهمة في انتعاش حركة السياحة، موضحًا أن السياحة تشهد تزايدًا كبيرًا بالتزامن مع استئناف الحركة.

ولفت العناني في تصريحات صحفية خلال زيارته للغردقة برفقة وزيري الصحة والطيران، إلى أن مصر قبل الجائحة كانت تستقبل مليون سائح شهريًا من مختلف دول العالم، وبفضل تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والتزام القطاع الخاص لها، وصل عدد السائحين التي تستقبلهم مصر شهريًا حوالي نصف مليون سائح، ما يعكس ثقة السائحين في المقصد السياحي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وحرصهما على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتعاش حركة السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة في توفير وضع العاملين بالقطاع السياحي ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفيرها لهم بجميع المحافظات السياحية والذي يبلغ عددهم حوالي مليون عامل، وحرصها على إمداد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالفرق الطبية والأجهزة المعملية لإجراء تحاليل فيروس كورونا للسائحين العائدين إلى بلادهم والتي حولتها وزارة السياحة والآثار مركزًا لإجراء تحاليل الـ pcr، واختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا (Antigen rapid tests) للسائحين.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن العديد من السائحين قاموا بمد فترة إقامتهم في مصر بفضل ما شهدوه التزام تام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بمصر.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المرحلة القادمة تشهد عددًا كبيرًا من المشروعات بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، موجهًا الشكر لوزراء الصحة والسكان والطيران المدني والسياحة والآثار، لجهودهم المبذولة في تنشيط حركة السياحة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.