شكرا لقرائتكم خبر عن مزج بين الحلول الورقية والرقمية ..أحدث تصريحات وزير التعليم عن امتحانات الثانوية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل للإعلان عن جدول امتحان الثانوية العامة وكذلك جدول الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة، وأيضا للإعلان عن تفاصيل وآلية عقد امتحانات الثانوية العامة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على الطلاب وإتاحة الامتحانات الورقية بجانب الحلول الرقمية.

وأضاف شوقى أن هناك امتحانا تجريبيا آخر فى شهر يونيو سيتم الإعلان عن جدوله الأسبوع القادم، وستكون امتحانات كاملة بمدد زمنية بنفس زمن امتحان آخر العام تماما حتى يتأكد الطلاب أنهم يسيرون على الطريق الصحيح .

وأكد شوقي أن هناك تصحيحا إلكترونيا يضمن عدم وجود عنصر بشرى تحقيقاً للعدالة بين الطلاب مشيرا إلى أن الوزارة مطمئنة لوضع الشبكات بشكل جيد جداً ، ولكن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى أحب أن يضيف لهذه الدفعة شيئا آخر، لأنها لأول مرة تواجه كل هذه التغيرات وهو التركيز على جوهر التطوير .

وأشار شوقى إلى أننا نعتمد على وجود بنية تحتية، بالإضافة إلى بديل ورقى من خلال عمل مزج بالحلول الرقمية والورقية حتى ننسى نهائياً أى مخاوف خاصة بالشبكات والتقنيات، مضيفا أن كل المطلوب هو التحضير للامتحان بشكل يمزج بين التكنولوجيا والورق حتى نضمن حق كل طالب وتكون هناك وثيقة فى يد كل طالب بها الأسئلة بالإجابة يمكن الرجوع إليها فى حالة وجود أى مشكلة.

وتابع: أنها رسالة طمأنة للجميع من فخامة الرئيس لأول دفعة نسعد بها، وقريباً سنبارك لكل الأولاد المستفيدين من تلك التجربة.