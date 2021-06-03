شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة "جونسون آند جونسون" بتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية وبمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين فى مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، واللقاحات تأتى تباعا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسى أوصى بضرورة توفير اللقاح للمواطنين، مشددا على أن رئيس الوزراء أعلن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح.