شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن ربط 2500 مدرسة بالشبكة الرقمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم ربط 2500 مدرسة بالشبكة الرقمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستخدام أحدث التقنيات فى الشبكة الرقمية.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات، باعثاً برسالة طمأنة لأولياء الأمور.