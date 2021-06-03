شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية عن تكريم الرئيس السيسى بوسام القائد: ثمرة لعمل مخلص دءوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحصول سيادته على "وسام القائد" من البرلمان العربي تقديرًا لجهوده المبذولة على جميع الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك تنمية وطننا مصر والنهوض به.

وتهنئ الكنيسة الرئيس على هذا التقدير، تؤكد أنه تقدير مُستَحَق، فهو ثمرة لعمل مخلص دؤوب قام به طوال السنوات الماضية، قاد خلالها الوطن نحو التنمية الشاملة، وتفعيل منظومة الحقوق والواجبات التي هي أساس تقدم الشعوب، كما مد جسور المحبة والتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأشقاء العرب.