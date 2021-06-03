شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان بعد التحفظ على أموال محمد رمضان : لتنفيذ حكم قضائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جهات قضائية أنه بشأن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان ، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

كان الفنان محمد رمضان أعلن أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك وقال محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أمواله وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض».

وتابع رمضان: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة».

واختتم الفيديو قائلا: صباح الخير يا مصر .

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