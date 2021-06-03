شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر قضائية تكشف أسباب تجميد أرصدة محمد رمضان (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» من مصادر قضائية أن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدى القضايا من إبريل الماضي، وأن إحدي الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

وفاجأ الفنان محمد رمضان منذ قليل، جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: «صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي اد فلوسي اللي في البنوك ومستورة».

المزيد: