شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي : «تابعنا على مدى شهرين استقرار الشبكة الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلاب الثانوية العامة بشأن المنظومة الجديدة لأداء الامتحانات للعام الجاري 2021- 2022، قائلًا : «تابعنا على مدى الشهرين استقرار الشبكة الرقمية».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أن المنظومة الجديدة لأداء المتحانات الثانوية العامة ستكون مزيجًا بين الرقمي والورقي.

من جهته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن المنظومة الرقمية الجديدة لأداء امنحانات الثانوية العامة ستتم باستخدام شبكة ضوئية ليست لها علاقة بشبكة الإنترنت لضمان استقرار التجربة.

وأضاف «طلعت»، خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أن أكثر من 2500 شبكة مجهزة بالألياف الضوئية وليست لها علاقة بشبكة الإنترنت.

وتابع أن الشبكة صممت على نسق يضمن أعلى معايير الكفاءة لضمان الاستمرارية والجودة.

وتابع : «مستمرون بالمتابعة حتى تحقق المنظومة أهدافها بالكامل».