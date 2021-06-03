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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على القاهرة ومناطق متفرقة من الجمهورية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من شرق وغرب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء وتكون أعلى درجات الحرارة العظمى غدًا 41 درجة في مناطق من جنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمى تتراوح بين المدن المصرية ضمن تقرير حالة الطقس في مصر غدًا بين 25 درجة و41 درجة.

يكون الطقس غدًا weather معتدلا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار ولطيف ليلاً، بينما يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء نهارًا ويكون ليلاً لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء.

تشير توقعات حالة الطقس غدًا إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري في النهار ولطيف ليلاً، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلاً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة والموج يتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار، والرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر مضطربا واتجاه الرياح شمالي غربي والموج من 3 إلى 5 أمتار.

وتتوقع الأرصاد ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا وجود نشاط رياح ضمن طقس الغد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا في مصر .. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع الأرصاد أن تكون الرياح شمالية غربية غدًا وتصل سرعتها على القاهرة الكبرى إلى 16 عقدة، و18 عقدة على السواحل الشمالية وتصل إلى 22 عقدة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تنخفض درجات الحرارة خلال طقس الغد عن طقس اليوم وتكون أعلى درجة حرارة في مصر للعظمى 41 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل، بينما تكون أقل درجة حرارة عظمى خلال نهار الغد في مطروح والسلوم وتكون 25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الإسكندرية والقاهرة وباقي المحافظات والمدن المصرية كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 31-19

درجة الحرارة في الإسكندرية 26-19

شبين الكوم 31-19

دمنهور 29-19

بلطيم 27-20

دمياط 26-20

طنطا 31-19

مطروح 25-18

المنصورة 31-20

الإسماعيلية 33-19

السويس 33-20

الزقازيق 32-20

العريش 27-18

بورسعيد 27-21

نويبع 35-24

كاترين 31-18

الغردقة 37-27

شرم الشيخ 37-27

إدفو 41-27

أسوان 41-26

الأقصر 40-25

قنا 36-23

الفيوم 32-19

أبوسمبل 41-27

سوهاج 35-23

بني سويف 32-20

أسيوط 37-22

المنيا 36-21

شلاتين 40-26

الوادي الجديد 38-23

حلايب 35-28

حالة الطقس غدًا في مصر .. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة