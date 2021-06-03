شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وتعويض 6 ملايين.. السجل الجنائي لمحمد رمضان عقب التحفظ على أمواله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار الفنان محمد رمضان الجدل بإعلانه التحفظ على أمواله على «إنستجرام»، حيث نشر رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «انستجرام» وقال: «صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد، فرد عليا أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

رصدت «المصري اليوم» ترصد السجل الجنائي للفنان محمد رمضان بعد ما ارتبط اسمه بعدد من القضايا والأزمات انتهت بالحبس وكفالة في جنح الدقي ودعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية.

الأولى الخلافات التي ظهرت بين الممثل محمد رمضان والطيار المرحوم أشرف سعد محمد أبواليسر، والمعروف إعلاميا بـ«الطيار المفصول»، إلا أن أول جولة في النزاع حسمتها، محكمة الدقى الجزئية، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقى- حضوريا بتوكيل- بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازى، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجنى عليه الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر.

وبذلك الحكم يكون أول حكم بالحبس يصدر ضد الممثل محمد رمضان، وبداية الأزمة كانت في غضون 17 فبراير من العام الحالى 2020 حيث أقام الطيار المفصول، دعوى سب وقذف ضد «رمضان»، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه وتحط من قدره بين الناس، وتمثل سبًا وقذفًا.

المحامى مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، أقام دعواه ضد «رمضان»، وذلك بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى- وفقا لـ«البلاغ»، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أول أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق أمس.

ترجع الخلافات التي طفت على السطح، في فبراير الماضي، فقد مرت بعدة مراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يوضح من خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره الممثل محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم أخذ يشرح ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر «رمضان» متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخرا، ولجأ الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر للقضاء، أمام محكمتين وهما الاقتصادية والعادية «الجنح».

الطيار المفصول أشرف سعد محمد أبواليسر أقام أمام المحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب ما الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت تعويضه بـ6 ملايين جنيه .

وفور صدور الحكم وجه الطيار أشرف أبواليسر، الشكر للقضاء بعد إدانة الفنان محمد رمضان في القضية المعروفة بـ«الطيار الموقوف»، حيث قال الطيار في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أشكر القضاء والإعلام والصحافة ومكمل في إجراءات التقاضي عشان أجيب حقي».

في واقعة أخرى اثارت جدل، قررت فيها نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان د.أشرف زكي حفظ التحقيق مع الفنان محمد رمضان في واقعة التطبيع، واعتمدت قرار لجنة التحقيق بالاكتفاء بفترة الإيقاف.

القرار الرسمي إعلانه للحظات الأخيرة من العام 2020، تحسبا لموجة غضب منتظرة، خاصة أن ما قام به رمضان يعد مخالفة جسيمة لقرارات الجمعية العمومية، كما أنه لم يقدم اعتذارا من جمهوره، واكتفى بتأكيد أنه لم يكن يعلم هوية من يقوم بالتقاط الصور معه، وهو نفس ما كرره في جلسة التحقيق.

يذكر أن محمد رمضان لا يواجه التحقيق أمام نقابة الممثلين فقط، وإنما أمام المحاكم المصرية أيضا، وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات محاكمته بتهمة «تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل».