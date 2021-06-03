شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 126 متدربا بالمحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، استفاد منها 126 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي، إن الدورات تضمنت رفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التحول إلى اللامركزية، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية، إضافة إلى دورة إدارة الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل للعاملين على ملفات مسابقة التميز الحكومى.

يذكر أن المركز يواصل خطتة التدريبية للعام المالي الحالي، حيث ينفذ الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 37 عدد 4 دورات تدريبية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات، مشدداً على الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الدورات التي ينفذها المركز.