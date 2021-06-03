شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 20 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا وقوص انتهت من تحديد 20 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات خدمية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري «مبادرة حياة كريمة».

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التتفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدف تنفيذ المشروع بها.

ووجّه محافظ قنا مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز الخمسة المستهدفة بسرعة الانتهاء من تحديد قطع أراضٍ تمهيدًا لتخصيصها وإنشاء مراكز للخدمات الزراعية عليها تشمل الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي والمنتجات الزراعية الاستهلاكية، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع التحديات التي قد تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات، واستعرض عددًا من المقترحات لتلافيها.