شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير ومفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات، اليوم الخميس، 3 يونيو 2021، بشكل كبير ومفاجىء بعد انخفاضه عالميا بعد بيانات محفزة للقطاع الخاص غير الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تراجع الذهب بقيمة كبيرة تصل إلى 10 جنيهات .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس، 923 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تراوح ما بين 808 جنيهات وكان 815 جنيها صباح اليوم، والعيار 18 قيراطًا، 692.5 جنيه، وكان 700 جنيه في الصباح، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6456 جنيها .

كما تراجع سعر الذهب عالميا بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم الخميس 3 يونيو وليبتعد كثيرا عن أعلى مستوى حققه منذ 5 سنوات ليعود بالقرب من 1870 دولارا للأوقية مرة ثانية، وذلك بعد إعلان تقديرات ABD والخاصة بوظائف القطاع الخاص غير الزراعى والتى وصلت إلى قرابة المليون ويعد هذا المؤشر تقديرا لتقرير التوظيف الذي سيصدر بالولايات المتحدة غدا، مما تسبب في ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطه علاقة عكسية مع الذهب .

حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكية خلال منتصف اليوم، بنسبة 0.9%، بينما انخفض في التعاملات الفورية بمقدار 1.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر اليوم الخميس، 826.30 جنيه وكان في الصباح ،838.07 جنيه، وأمس الأربعاء، 841.87 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،868.09 $، وكانت في الصباح، 1،896.24 $، وأمس الاربعاء، 1،907.76 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، منتصف اليوم الخميس، 3 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 922 إلى 925 عيار 22 845 إلى 848 عيار 21 807 إلى 809 عيار 18 692 إلى 693 عيار 14 538 إلى 539 عيار 12 461 إلى 462 الاونصة 28683 إلى 28754 الجنيه الذهب 6456 إلى 6472 الكيلو 922286 إلى 924571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، منتصف اليوم الخميس، 3 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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