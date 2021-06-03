شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من ظهر طفل حديث الولادة في «بنها التخصصي» : عمره شهران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها، برئاسة الدكتور محمد متولي، استشاري جراحة الأطفال، نائب مدير المستشفي، في استئصال ورم وكيس بالظهر لطفل حديث الولادة، عمره شهران، وذلك تحت رعاية مدير عام المستشفى، الدكتور محمود البرنس عباس.

وقال «متولي»، في بيان، الخميس، إن المستشفي استقبل الطفل، الذي كان يعاني آلامًا شديدة بسبب الورم، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعة، وإجراء العملية للطفل واستئصال الورم.

وأوضح نائب مدير المستشفى أن الطفل حالته الصحية جيدة، ويتم حجزه حاليًا بالمستشفي حتي تمام الشفاء، مشيرًا إلى أن العملية التي أُجريت شارك فيها الدكتور عماد دغيدي، إخصائي الجراحة، والدكتورة نادية بهجت، استشاري التخدير.