شكرا لقرائتكم خبر عن ليس لها علاقة بالإنترنت .. وزير الاتصالات يكشف عن منظومة أداء امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المنظومة الرقمية الجديدة لأداء امنحانات الثانوية العامة ستتم باستخدام شبكة ضوئية ليست لها علاقة بشبكة الإنترنت لضمان استقرار التجربة.

وأضاف «طلعت»، خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أن هناك أكثر من 2500 شبكة مجهزة بالألياف الضوئية وليست لها علاقة بشبكة الإنترنت، لافتًا إلى أن الشبكة صممت على نسق يضمن أعلى معايير الكفاءة لضمان الاستمرارية والجودة.

وتابع : «مستمرون بالمتابعة حتى تتحقق المنظومة بالكامل».

من جهته، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولياء أمور الطلاب قائلًا : «مطمئنين إلى ثبات التجربة الرقمية لامتحانات الثانوية العامة، والمنهجية الجديدة».

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مزيجًا من المنظومة الرقمية والورقية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم ستعلن عن جدول الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.