شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين غدًا لمدة ١٣ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائرى الأوسطي قطاع (البدرشين- مصر الفيوم الصحراوي) في الاتجاهين، فإنه سيتم إجراء غلق كلى للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركة المركبات تحديداً من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق اسوان الزراعي اعتبارًا الجمعة الموافق ٦/٤/٢٠٢١ ابتداء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء ثم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 10 صباحًا، واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان.

وأضافت المحافظة في تصريحات صحفية، الخميس، أن الإدارة العامة للمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي كالتالي:

السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي.

السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة اتجاه طريق الاوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الاقليمي أو الطريق الدائري وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي إتجاه طريق أسوان الزراعي وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق اسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائرى الأوسطي، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة امام البوابة الثانية لمدينة حدائق الاهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي.