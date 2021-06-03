شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية : تقديم كل الدعم اللازم لمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لكافة الأعمال التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الخميس، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية.

واستهل محافظ المنوفية الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به الهيئة الهندسية والمنطقة العسكرية والتنسيق الكامل في كافة الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية والعمل كفريق واحد لإنجاح المبادرة والوصول إلى الهدف المنشود.

ووجه المحافظ باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات المبادرة من جهات الولاية وإزالة أي معوقات للعمل بشأن توسعات محطات معالجة الصرف الصحي بسمادون، شما، طهواي، سبك الأحد وطليا، ومحطات رفع سهواج وشعشاع، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرى سنشور، سمادون، شما، سنتريس، قورص، البرانية.

كما أشار إلى التنسيق مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري فيما يخص إنهاء تصاريح محطة معالجة صرف صحى أشمون بطاقة 10 آلاف م3 / يوم، وكذا تصاريح عدايات خط تغذية المياه 12 بوصة الرابط بين شما وساقية المنقدى، وعدايات خط مياه 8 بوصة الرابط بين بوهة شطانوف وكفر عون الخور وتعارضه مع مصرف الخور، بالإضافة إلى تصاريح عدايات خط طرد محطة رفع صرف صحى شعشاع مع ترع (ترعة جانبية، شعاع المغطاة، ترعة سيل القبلي، ترعة جانبية شطانوف) واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة موقف محطة تنقية مياه البحارى بأشمون بطاقة 102 ألف م3 / يوم، وكذا المخطط الزمنى للبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية لشبكات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليا بمركز أشمون، فضلا عن مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص تأهيل ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية ومراكز شباب، وكذا استعراض المخطط الزمنى للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرية شما، وأعمال الرصف الجاري تنفيذها بمركز أشمون.

من جانبه، وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بكافة القطاعات الخدمية المختلفة والتي تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى المستهدفة.