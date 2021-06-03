شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 10 قوانين بعد تصديق السيسي عليها (التفاصيل ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الخميس، 10 قوانين بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها. وصدَّق الرئيس السيسي على قانون رقم 13 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020. وقانون رقم 15 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2019/2020. رقم 17 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2019/2020. رقم 18 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020. رقم 19 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2019/2020. رقم 20 لسنة 2021 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2019/2020. وللإطلاع على القوانين: الجريدة الرسمية