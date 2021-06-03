شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: بدء تطعيم المعلمين والإداريين في المدارس الثانوية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة ببدء فاعليات تطعيم نحو 15 ألفا من المعلمين والإداريين بالمدارس الثانوية العامة والفنية في محافظة البحيرة بلقاح فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة في تصريحات صحفية، أنه تم استهداف ادارتى بندر ومركز دمنهور التعليميتين اليوم بالإضافة إلى ديوان المديرية في البداية، وتم التطعيم باستخدام لقاح فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات وتدابير احترازية، وسيتم الحقن باستخدام لقاح كورونا لباقي الأماكن تباعًا.

وأشار إلى أنه تم حصر أسماء وبيانات العاملين في لجان الإدارة ولجان التنظيم والمراقبة ولجنة الإدارة المركزية لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة لإدراجهم في خطة توزيع لقاح كورونا.

وناشد وكيل الوزارة جميع العاملين في التربية والتعليم سرعة اتباع إجراءات للحصول على اللقاح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد على ضرورة تسجيل طلب التطعيم على موقع وزارة الصحة من عبر رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا والاحتفاظ برقم الطلب الخاص عبر الرسالة النصية على هاتفه المحمول، لتقديمه لمركز التطعيم والتوجه للحصول على اللقاح واستلام بطاقة التطعيم الخاصة به من المركز لضمان حقه في متابعة التطعيمات الدورية ضد الفيروس، وبالنسبة للموظف الذي لم تصله الرسالة النصية بموعد ومكان التطعيم وسوف يتوجه لمراكز تطعيم استثنائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.