شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس السيسي أوصى بتلقيح غير القادرين على الحركة بمحل إقامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل تطعيم ولقاح يتم دراسته بدقة شديدة، وتصريح الطوارئ يتم منحه لحين إعطاء التصريح النهائى الذى ربما يأخذ 5 سنوات، ونظرا لوجود وباء عالمي، فإن التصريح الذي تم منحه حتى الآن هو تصريح طوارئ، وعلى الناس ان تطمئن، والدول الكبرى أكدت أمان التطعيمات، خاصة أن هذه التطعيمات ساعدت بعض الدول على العودة لفتح الحياة الطبيعية من جديد.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية فى مؤتمر صحفي اليوم بقصر الاتحادية، أن تحور الفيروسات بما فيها الإنفلونزا الموسمية امر طبيعي ولذلك التطعيم ضد الانفلونزا يختلف كل عام، وكورونا منه ما بين 7 إلى 9 أنواع رئيسية يتفرع منها أنواع أخرى، وكل تحور يتبعه دراسة للشكل الوبائي والدوائي للوقوف على مدى فاعلية العلاج والتطعيم الموجود أو الحاجة إلى تغيره ليتوافق مع التحور الجديد للفيروس.

وقال الدكتور عرض تاج الدين: "حتى الآن يجب ان تكون الجرعة الثانية من اللقاح من نفس نوع الجرعة الاولى"، مشيرا إلي أن مدة فاعلية التطعيم حاليا هى 6 شهور، قد يحتاج بعدها الشخص لجرعة ثالثة لدعم المناعة، مؤكدًا أن الفيروس كورونا سيكون من الفيروسات السائدة ،ولكنه لن يكون بنفس الشدة الوبائية".

وأوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي، أوصى بتوفير اللقاح للمواطنين غير القادرين على الحركة، وانتقال فرق إليهم لتوفير اللقاح لهم في أماكن تواجدهم، كما سيتم توفير اللقاح للعاملين في القطاعات السياحية وأيضا العاملة فى القطاع التعليمي، لأنهم يتعاملون مع ملايين الأفراد الآخرين، مما يستلزم العمل على الوقاية من انتقال العدوى في هذه الأماكن والقطاعات.