شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان تجريبى للثانوية العامة فى يونيه ..والجدول الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى خلال مؤتمر صحفى: "احنا فى سنة مميزة جدا لأن الدفعة اللى دخلت في 2018 وصلت إلى آخر محطة وهى الثانوية العامة وكلنا نضع عليها وزن كبير جدا، وجوهر التطوير هو تغيير طبيعة الأسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم مقابل أننا نسترجع المعلومات".

وتابع الوزير: "سيكون هناك امتحان تجريبى آخر في يونيه سنعلن جدوله الأسبوع المقبل، وسيكون هناك تصحيح إلكترونى تحقيقا للعدالة، والمدارس مجهزة ومطمئنين لها جدا".

وأضاف: "سنعمل على راحة الجميع بعمل مزج بين الحلول الورقية والمنظومة الإلكترونية لضمان حق كل طالب والتطوير يمشى في طريقه، هذه رسالة طمأنة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقريبا نبارك لجميع أبنائنا الذين استفادوا من هذه المنظومة".