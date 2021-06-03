شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تحذير عاجل لها، أن المدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر ( راس سدر - الطور- الزعفرانة- راس غارب- راس شقير حتي الغردقه والجونة) تتعرض لنشاط كبير فى سرعات الرياح تتراوح من (60 ل 80 كم /س) .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تتزايد هبات الرياح مما يؤدي إلى إثارة الأتربة المحلية وعليها تنخفض الرؤية الأفقية الي 2000 متر، كما يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر حيث تصل ارتفاع الامواج الي ٤ امتار تقريبا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.