شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة من وزارة الصحة بشأن إنتاج اللقاحات فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادتها لإنشاء 6 مجمعات للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا، بهدف التوسع في منح اللقاحات للعديد من المواطنين، في إطار خطة الدولة للقضاء على الوباء، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 70% من المواطنين.

وفى هذا السياق، كشفت وزارة الصحة عن إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو الجارى، وأن مصر من أوائل دول العالم التى اتخذت خطوة تصنيع لقاح سينوفاك، وأن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة. ويأتى التصنيع فى إطار حرص الحكومة على توفير لقاحات كورونا للمواطنين.



أخبار سارة من وزارة الصحة بشأن إنتاج اللقاحات فى مصر

كما كشفت أن المواطنون الحاصلون على لقاح سينوفاك سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما من تلقى الجرعة الأولى، وأنها خصصت 400 مركز لتلقى لقاحات كورونا.