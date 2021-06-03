شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وزير التعليم سيعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وزير التربية والتعليم سيعرض الأسبوع القادم تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وطريقة تصحيح الامتحانات.

وأكد فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة حريصة على استقرار أداء الطلاب للامتحانات وعدم وجود أى مشكلة، موضحا إنه تم المتابعة على مدار الأشهر الماضية لمدى استقرار الشبكة الرقمية، مشيرًا إلى أن هناك ثبات لتجربة الشبكة الرقمية.

وأوضح أن الرئيس اطمئن على الاستعداد للامتحانات، ووجه الحكومة أن يكون هذا الامتحان بمزيج بين المنظومة الرقمية والمنظومة الورقية للاطمئنان إنه فى حالة حدوث أي مشكلة رقمية يكون معه الامتحان الورقى.