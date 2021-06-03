شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إصابات ووفيات كورونا بمصر الأقل فى العالم على أساس عدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الانتهاء من تطعيم 100 % من العاملين في القطاع السياحي في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ، متوقعة الانتهاء من تطعيم كل المقيمين بالمحافظتين بحلول 30 يونيو الجارى.

وشددت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، على استقرار الوضع الوبائى في مصر، منوهة بأن عدد الإصابات والوفيات في مصر أقل دول العالم بالنسبة لعدد السكان، مضيفة: "زيادة السياحة الوافدة رد كبير جدا على استقرار الوضع الوبائى والصحى في مصر".